Horror! Un barbat si-a UCIS toata familia, copiii si sotia, iar mai apoi s-a prezentat la Politie plin de sange

O crima teribila a avut loc astazi la Brasov. In urma cu aproximativ o ora, un barbat de 43 de ani s-a prezentat lasediul IPJ Brasov, plin de sange si a declarat ca si-a omorat sotia si pe cei doi copii. Conform Antena1, odioasa crima s-a petrecut pe strada Stejarului nr. 4a din Brasov, in zona blocurilor recent construite. Conform primelor date la sediul IPJ Brasov s-a prezentat un barbat, de 43 ani, care a afirmat ca si-a omorat sotia si cei doi copii. In urma primelor verificari, facute de politist, tripla crima a fost confirmata. Sotia acestuia, in varsta de 42 ani si copiii, in varsta de 18 ani(fata) si 13 ani (baiat), sunt victimele barbatului Politistii si conducerea IPJ sunt deja la fata locului pent ...