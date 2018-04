Horror! Un microbuz cu zece persoane a cazut in raul Bistrita! Sapte persoane au murit, altele doua sunt date disparute 

Un microbuz cu zece persoane a cazut in raul Bistrita Sapte persoane au murit altele doua sunt date disparute google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Una dintre cele doua persoane disparute in urma accidentului a fost gasita. Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Tragedia s-a produs pe raza localitatii Viisoara, comuna Alexandru cel Bun, iar autoritatile judetene au declansat Planul rosu de interventie. "Doua victime sunt in continuare cautate. Se continua cautarile cu scafandri si barci pne ...