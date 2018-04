Horror! Zeci de morti in Afganistan in urma unui atentat cu bomba

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 31 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters. Explozia, aparent un atac sinucigas cu bomba, vine dupa cateva saptamani de liniste in capitala afgana si nu a fost inca revendicata. Seful politiei din Kabul, Abdul Rahman Rahimi, a declarat ca explozia pare sa fi fost cauzata de un atacator sinucigas. Initial s-a anuntat ca patru persoane au murit, insa conform unui nou bilant prezentat de un oficial din Ministerul Sanatatii ar fi vorba de 31 morti si peste 50 de raniti. Centrele electorale au fost pregatite peste tot in Afganistan pentru alegerile parlamentare, amanate deja de mai mult timp, care vor avea loc in octombrie. Ofic ...