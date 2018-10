Hotarari adoptate de Sfantul Sinod. IPS Teodosie desemnat in Sinodul Permanent. Despre referendum. Avem un sfant nou

Arabia Saudita recunoaște: Uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi a fost PREMEDITATA Procurorul general al Arabiei Saudite a declarat, joi, că, pe baza unor informaţii de Turcia, suspecţii acuzaţi de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi au comis o acţiune ”premeditată”, o versiune pe care Riadul nu a mai evocat-o până acum, relatează AFP.Anchetele continuă, a adăugat procurorul, c ...

Nicolas Sarkozy, infrangeri pe banda rulanta in instanța: fostul președinte francez risca ani grei de pușcarie Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a pierdut un recurs împotriva unei decizii anterioare de a-l trimite în judecată pentru acuzațiile de finanțare ilegală a campaniei electorale din 2012, într-un caz cunoscut sub numele de afacerea "Bygmalion", relatează Reuters.Citește și: Curtea Constituțio ...

Sandra Stoicescu, despre acuzațiile lui Adrian Țuțuianu: Niște mari barbați iși scuza impotența politica Directorul executiv al Intact Media Group, Alessandra Stoicescu, moderatoarea emisiunii „100 de minute”, de la Antena 3, a explicat tranșant situația înregistrărilor în care Adrian Țuțuianu susține că s-au dat bani la postul de televiziune ca să nu mai apară. Adrian Țuțuianu a fost înregistrat, într ...

A fost lansata platforma digitala George, primul banking inteligent din Romania BCR a lansat joi platforma digitală George, prin care le propune românilor un nou mod de a face banking: mult mai simplu, personal şi 100% online, a anunţat, joi, banca. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article Placements.In Article SPS * ...

TRAGEDIE in Iordania. Bilanțul inundațiilor din zona Marii Moarte a ajuns la cel puțin 18 morți, majoritatea copii. Zeci de raniți au fost salvați de militari Cel puțin 18 persoane, majoritatea copii și profesori, au decedat în urma unui torent produs în Iordania, în zona Mării Moarte, după ploi abundente, anunţă autorităţile, citate de agenția de știri Reuters.Potrivit Serviciului iordanian de protecţie civilă, torentul a lovit zeci de turişti, inclusiv ...

Rezultatele inregistrate joi seara in Europa League: Infrangere dureroasa pentru Razvan Lucescu Joi seara s-au disputat meciurile din cadrul etapei a treia a grupelor Europa League, iar surprizele n-au lipsit.

Ce mai poate face Iohannis? Ultimele carti de jucat Reactia fara precedent a magistratilor, judecatori si procurori, dupa declansarea procedurii de revocare a procurorului general nu are legatura in principal cu persoana dlui Lazar. Are legatura cu faptul ca motivele invocate reprezinta adevarate bombe plasate in biroul oricarui procuror din Romania.

Trei scurtmetraje romanești la festivalul de la Uppsala. Miza este o nominalizare la Oscar Filmele de animaţie „Telefonul”, de Anca Damian, şi „Ceva”, de Paul Mureşan, au fost selectate în competiţia Festivalulu ...

Mirela Vaida nu a mai putut ascunde sarcina, iar noi avem imagini exclusive! Vestea că Mirela Vaida este însărcinată pentru a treia oară s-a împrăștiat repede în showbiz-ul autohton. Vedeta de la Antena 1, care urmează să devină mamă din nou, trăiește una dintre cele mai mari bucurii ale vieții. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu burtica de graviduță […] The post Mirela Vaida nu a mai putut ascunde sarcina, iar noi avem imagini exclusive! appeared first on Cancan.ro.