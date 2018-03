Hotelierii thailandezi solicita chartere directe intre Romania si Thailanda. ”Numarul turistilor romani care vin in vacanta in Phuket a crescut de cateva ori in ultimii ani”

Hotelierii thailandezi spun că touroperatorii din România poartă discuţii pentru introducerea unor chartere directe între România şi Thailanda. Numărul turiştilor români care vin în vacanţă în Phuket a crescut de câteva ori în ultimii ani, iar introducerea unor chartere directe între Bucureşti şi Phuket ar ieftini pachetele turistice şi ar scurta drumul cu câteva ore, a declarat, pentru News.ro, directorul de vânzări al resortului Hyatt Regency din Phuket, Angelica Aliberti. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Am discutat cu touroperatori din România, cei mai mulţi turişti români vin în vacanţă în Thailanda făcând escală la Doha, Qatar. Înţeleg că se discută deja posibilitatea introducerii unor chartere directe între Bucureşti şi Phuket. Însă negocierile sunt în stadiu incipient. Ar fi mare nevoie de ele, ar aduce şi mai mulţi turişti români în insulă”, a declarat Angelica Aliberti, pentru News.ro. Ea spune că, pentru turiştii români, charterele directe ar aduce două mari avantaje: pachetul turistic ar fi mai ieftin, iar drumul ar fi mult mai scurt, de numai 11-12 ore, de la 15-16 ore cât durează în prezent, luând în calcul că escala are acum câteva ore, iar zborul de legătură poate întârzia. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Până anul trecut, noi am primit anual în jur de 250 de turişti români. În octombrie, am demarat o colaborare directă cu Eturia, unul din cei mai mari touroperatori din România, şi a existat o creştere sesizabilă, astfel că din octombrie şi până acum ne-au vizitat circa 850 de turişti români”, a menţionat ea. Cele mai aglomerate luni sunt decembrie, ianuarie şi februar ...