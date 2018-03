Hotul care i-a spart casa lui Gica Hagi era practicant de parkour

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hotul care a spart mai multe locuinte printre care casa lui Hagi dar si pe cea a ambasadorului Pakistanului, a fost prins, in urma cu doua nopti, de politistii din Ilfov. Saptamani la rand, ofiterii au stat la panda in zona respectiva pentru a-l prinde pe faptas. In urma cu doua nopti, actiunea a avut succes. Marian, in varsta de 26 de ani, a picat in plasa politistilor dupa o noua noapte in care a incercat sa sparga alte locuinte. La audieri, judiciaristii din Ilfov au aflat si povestea hotului care, luni bune, ii terorizase pe bogatasii din Pipera. Infractorul se eliberase din puscarie in luna iulie a anului trecut, dupa ce ispasise o alta pedeapsa de 2 ani, tot pentru furt. Pranticant de parkour, individului i-a fost usor sa ...