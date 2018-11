I-a bagat pe muncitori in ședința… Milionarul cu Rolls de 200.000 € s-a mutat pe șantier!

Priyanka Chopra si ducesa de Sussex au devenit prietene in 2016, pe cand Meghan juca inca in serialul „Suits&rdquo...

Oana Zamfir a prezentat in aceasta seara, la Antena 3, documentele pe care Augustin Lazar a incercat sa le tina secrete....

Boli metabolice. Metabolismul este un proces continuu. Daca o persoana mananca, doarme, alearga sau se afla in repaos, metabolismul sau merge. Citește mai departe...

Bogdan Ioan, arhitectul care a impresionat pe toată lumea atunci când în audiții a cântat melodia lui Michael Jackson, i-a lăsat din nou mască pe jurați! (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!) Bogdan Ioan și Daria, doi dintre concurenții lui Smiley, s-au duelat în ediția „Vocea României”, de vineri seară, însă cel care a mers […] The post Vocea României. Sezonul 8, episodul 11. Bogdan Ioan i-a lăsat, din nou, mască pe jurați appeared first on Cancan.ro.