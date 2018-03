I-a trimis 40.000 de euro unei femei din Vatra Dornei, dupa ce a cunoscut-o pe Facebook. Ce s-a intamplat cand a venit la prima intalnire

bani

Un barbat care lucra in Germania s-a indragostit de o femeie care se ascundea in spatele profilului de Facebook "Pagina Bunicii", informeaza Monitorul de Suceava.

Barbatul in varsta de 52 de ani a crezut ca vorbeste cu femeie din poza de profil, motiv pentru care s-a decis sa o ajute atunci cand femeie i-a cerut suma de 40.000 de euro.

Cand a ajuns la Vatra Dornei sa o cunoasca pe femeie, barbatul a constatat ca femeia nu mai raspunde la telefon.

El a apelat la politie si a putut dovedi ca i-a trimis personaei respective 750 de euro, insa el sustine ca suma totala ar fi fost de 40.000, bani pe care i-a castigat muncind in Germania.

El a crezut ca va incepe o viata noua alaturi de femeia din Suceava si din acest motiv i-a trimis acesti bani. De fiecare data, femeia ii spunea ca nu poate ridica banii si ca va trimite un vecin.

Ulterior, oamenii legii au gasit-o pe femeie care, intr-adevar, nu este cea din poza si are 50 de ani.

Romani arestati in Irlanda pentru spargeri date in timpul furtunii Emma

O banda formata din spargatori de locuinte romani a fost arestata in Irlanda, dupa ce a dat mai multe lovituri in timpul haosului creat de furtuna Emma, in urma cu o saptamana.

Spargatorii au folosit de fiecare data aceeasi metoda de a patrunde in locuinte, folosind ca acoperire zapada care a cazut din abundenta pe insula, mai ales in zonele rurale, relateaza Dublin Live.

Potrivit anchetatorilor, hotii romani au furat bijuterii de peste 250.000 de euro. De asemenea, politistii au remarcat si metoda originala a spargatorilor, care se strecurau in locuinte prin acoperisuri.

Romanii au fost prinsi cu ajutorul unui politist pensionar a carui casa a fost vizata de hoti. Acesta i-a observat dand tarcoale proprietatii sale si a anuntat autoritatile.

Un echipaj de politie i-a urmarit pe hoti si a reusit sa ii retina. In casele lor s-au gasit bijuteriile furate ambalate in vid, pe care aveau de gand sa le trimita in Romania.

Spargatorii se afla acum in arest.

