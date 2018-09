Și Marcel Ciolacu se leapada de Dragnea: ”Susțin scrisoarea semnata de colegii mei”

Cristian Pomohaci, audiat la Parchet! A refuzat sa spuna daca a recunoscut acuzațiile Fostul preot Cristian Pomohaci a fost citat, miercuri, la Parchetul General, pentru a fi audiat, fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală, după ce nu ar fi declarat peste 150.000 de euro, venituri din cedarea folosinţei a 11 bunuri imobile deţinute. La ieșirea de la Parchet, fostul preot a refuzat să precizeze dacă a făcut un […] The post Cristian Pomohaci, audiat la Parchet! A refuzat să spună dacă a recunoscut acuzațiile appeared first on Cancan.ro.

Un medic i-a extirpat unui copil rinichiul sanatos. Baiatul a ramas cu cel afectat de tumora Scandal de proporții în Bolivia. Un băiețel de 3 ani, bolnav de cancer, a fost operat pentru extirparea rinichiului la care avea o tumoră. Însă un chirurg de la spitalul oncologic din Santa Cruz de la Sierra i-a îndepărtat rinichiul sănătos, nu cel atins de boală. Deocamdată, copilul este în stare stabilă, dar conectat la […]

ASTA este intrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei la care trebuie sa raspunda romanii Referendului anunțat pentru redefinirea familiei în Constituţie a stârnit multă vâlvă în România și, după zile bune de așteptare, s-a aflat care va fi întrebarea scrisă pe buletinul de vot și la care românii trebuie să răspundă. ASTA este întrebarea de la referendumul pentru redefinirea familiei la care trebuie să răspundă românii Întrebarea la care […]

Maria Sharapova este insarcinata? Sportiva s-a reras de la cateva turnee și a amanat nunta Maria Sharapova a anunțat că nu mai poate participa la niciun turneu din 2018, deoarece dorește să se odihnească. Se pare că motivul este altul decât cel invocat de ea, se zvonește că sportiva este însărcinată, va deveni mama pentru prima oară. Sarcina este un alt motiv pentru care a și amânat nunta cu iubitul […]

Peste 1.900 de locuri de munca pentru romani, disponibile in Europa, in 19 septembrie 2018 Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.914 locuri de muncă vacante. (VEZI ȘI: APROAPE 30.000 DE LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE ÎN ROMÂNIA, ÎN 19 SEPTEMBRIE 2018. SITUAȚIA PE JUDEȚE) Joburile sunt repartizate după cum urmează: Spania – 951 locuri de muncă: 800 muncitor necalificat în agricultură, 150 muncitor necalificat în agricultură, […]

Cum a primit Dragnea vestea ca i se cere DEMISIA de la conducerea PSD Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afişat, miercuri, la Parlament, o atitudine relaxată în faţa jurnaliştilor şi a glumit spunându-le acestora, în drum spre o întâlnire cu o delegaţie AMRO, că se duce „la CEx”, dar nu a vrut să comenteze scrisoarea din PSD prin care i se cere demisia.

Inca o lovitura pentru Liviu Dragnea: Liderul PSD Caraș-Severin, semnatar al scrisorii prin care se cere demisia președintelui partidului Preşedintele PSD Caraş-Severin, deputatul Ion Mocioalcă, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că a semnat scrisoarea deschisă a liderilor social-democraţi care solicită "demisia imediată" lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte de partid şi din cea de şef al Camerei Deputaţilor şi că susţine ...

Ce simte un bebelus atunci cand mama lui plange in timpul sarcinii copil Poate ca toate femeile care au avut fericirea de a fi mame s-au intrebat la un moment dat ce simte bebelusul lor atunci cand mama are o emotie putern ...

ULTIMA ORA - Prima reacție a lui Liviu Dragnea la scrisoarea disidenților din PSD Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut miercuri după amiază o primă reacție cu privire la scrisoarea disidenților din PSD.„Mă duc la CEx”, a fost reacția liderului PSD, care a zâmbit în fața jurnaliștilor. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Art ...