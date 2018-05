Ia o pauza și bucura-te de un pranz in natura! S-a lansat terasa Univers T

Terasa Univers T 5

Terasa Park Univers T te așteaptă și în vara aceasta să te bucuri de natură, de o masa cu prietenii și de ce nu, de vizionarea evenimentelor sportive ale sezonului.

Situată într-o zona privilegiată, cu o vedere încântătoare către lacul din Gheorgheni, terasa Park Univers T te așteptă să te bucuri de preparatele noastre culinare, dar și de selecția specială de vinuri, cocktailuri și limonade. Calitatea servirii și rafinamentul preparatelor sunt garantate de profesionalismul echipei de bucătari, barmani și ospătari. Bucătarii noștri au o experientă de peste 25 de ani, timp în care Restaurant Univers T a devenit un nume de referință pe harta gastronomiei din Cluj-Napoca.

Ca și noutate, am ales, începând cu acest an, ca materia primă folosită la prepararea produselor din meniul nostru a la carte să o achiziționăm de la producătorii locali din zona Transilvaniei.

”Meniul zilei Univers T”, care are un real succes, datorită prețului și calității preparatelor pregatite din produse prospete și alese cu grijă de la producătorii locali, te așteptă zilnic, între orele 12:30-16:00.

Cu o capacitate de 85 de locuri, Terasa Park Univers T este locul ideal pentru intâlnirile relaxante cu famila, prietenii sau cu partenerii de afaceri. Terasa este dotata cu bar, ecran led tv și un ecran pentru proiecție, special pentru cei care doresc să vizioneze evenimentele sportive importante.



Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.