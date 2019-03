Ia'si doneaza o Ambulanta! Eveniment caritabil cu invitati speciali

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe data de 14 aprilie, in Iasi, se va organiza un eveniment caritabil cu tema: ''Ia'si doneaza''. Evenimentul este organizat de Serviciul Voluntar de Ambulanță - Asociația Ambulanța.Life, iar in cadrul acestuia va avea loc un numar spectaculos de stand up comedy sustinut de cunoscutul Bobi Dumitras. Evenimentul va incepe la ora 19.00, iar alaturi de Bobi Dumitras va fi prezent si Mydas NeoMagicianul. Donatia minima recomandata este de 50 de lei, bani care vor fi folositi la achizitia unor noi ambulante. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. iasi bobi dumitras ...