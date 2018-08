Ianis Hagi, mutare senzationala. Belgienii sunt incantati

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a cerut lamuriri Brigazii Rutiere de Politie in legatura cu situatia in care s-a aflat copilul minor al soferului audiat de autoritati dupa ce a folosit numarul de inmatriculare "M..PSD".

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a murit sub ochii iubitei şi ai prietenilor după ce s-a înecat într-un lac din Sovata, iar prietenii îl filmau crezând că glumeşte. Momentul şocant a fost surprins cu telefonul mobil de prietenii aflaţi pe mal şi care l-au văzut pe tânărul care se zbătea să supravieţuiască. Totul […]