Iar se inchid scolile! Vineri, copiii raman acasa

Primaria Capitalei a decis suspendarea cursurilor in Bucuresti, vineri, din cauza ninsorii. Joi si vineri se anunta a fi varful ninsorilor in Bucuresti si in zonele limitrofe. Peste 600 de scoli vor fi, asadar, inchise vineri, iar aproximativ 250.000 de elevi vor avea un weekend prelungit. Decizia vine in urma atentionarilor meteorologice lansate de ANM pentru acea zi, informeaza Digi24.ro Potrivit primarului general, Gabriela Firea, suspendarea cursurilor in scolile din Bucuresti ar fi „o decizie responsabila" si autoritatile nu vor sa ii puna in pericol pe copii. Conform municipalitatii, primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa-amiaza, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian ...