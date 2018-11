Iarna 2018! Autoritatile intervin cu material antiderapant

material antiderapant google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere avertizarea cod galben de ninsori emisa de meteorologi, Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor (DJADP) a decis interventia cu material antiderapant. Pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii cat mai bune, se actioneaza cu noua sararite. In fiecare dintre bazele din judet- Iasi, Targu Frumos si Pascani- sunt cate 300 de tone de material antiderapant, iar in punctele de sprijin de la Vladeni, Tibanesti si Raducaneni sunt pregatite cate 150 de tone. Pentru a afla conditiile in care se circula, soferii pot suna la dispeceratul de iarna al DJADP, la numarul de telefon 0332 411 844. Conform contractului de deszapezire, in aceasta iarna, drumarii vor actiona ...