Iarna a navalit peste judet. Pericol in trafic pe DN24 Vaslui - Iasi

Reporterii BZI transmit duminica, 18 martie, imagini in direct surprinse pe drumurile din judet. Desi primavara parea ca isi face loc in ultimele zile, lucrurile s-au dovedit a sta cu totul altfel. Iarna nu renunta prea usor si da mari batai de cap soferilor ieseni. Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate din cauza poleiului pe DN 24 Vaslui - Iasi, in timp ce pe DN28 A Tirgu Frumos - Pascani au fost impuse restrictii pentru masinile de tonaj greu, din cauza zapezii. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in judetul Iasi, din cauza zapezii este restrictionat traficul pentru masinile de peste 7,5 tone pe DN 28 A Tirgu Frumos - Pascani, in localitatea Costesti( km 0-23). In judetul Vaslui, pe DN 24 Vaslui - Ias ...