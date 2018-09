Iarna a pus stapanire pe unele zone din Romania! La Balea Lac stratul de zapada are 15 centimetri

Balea Lac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iarna incepe sa puna stapanire de Romania. In aceasta dimineata, la Balea Lac, in judetul Sibiu, stratul de zapada masoara joi dimineata 15 centimetri. Salvamontistii din zona s-au confruntat deja cu niste situatii mai dificile si atrag atentia asupra turistilor care urca la munte fara sa fie precauti pentru acest lucru, mai ales dupa ce in ultimele zile, un tanar a fost surprins de zapada si viscol si a murit pe munte. Zapada este si la Paltinis, acolo unde stratul de zapada masoara aproape un centimetru. Temperaturi din ce in ce mai scazute in luna septembrie. In ce zona din tara a fost cel mai frig Cea mai scazuta temperatura inregistrata joi la nivel national a fost consemnata la Miercurea C ...