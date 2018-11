Consiliul Judeţean Hunedoara are în intenţie obţinerea aprobărilor necesare pentru scoaterea din fondul forestier a arborilor din incinta cetăţii dacice Sarmizegetusa Regia. Citește mai departe...

Aflat in pericolul de a fi demis de la nationala Turciei, Mircea Lucescu ar putea avea o destinatie surpriza.

E cameleonica pe scena, in vestimentatie, in muzica, dar iata ca si chipul i se schimba de la o zi la alta. In pozele pe care le posteaza pe Facebook si Instagram Loredana Groza e ca o papusa de portelan, iar fanii au inceput sa o compare cu Loredana Chivu sau cu Bianca Dragusanu si sa se intrebe ce si-a facut Lori la fata.