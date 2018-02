Iarna isi reintra in drepturi. Anuntul facut de meteorologi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi deosebit de rece in acest weekend, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari, a declarat meteorologul de serviciu al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Dinu Marasoiu. Potrivit specialistului, in acest sfarsit de saptamana vremea se va raci considerabil. In cursul zilei de sambata, temperaturile maxime se vor incadra intre -6 grade, in nordul Moldovei, si 7 grade in Banat si Oltenia. «Ulterior, in noaptea de sambata spre duminica, vorbim despre alte temperaturi, cu minime de sub -10 grade, chiar si de -15 grade, pentru partea de nord si de centru a tarii. In restul tarii, vor predomina valorile negative. Duminica va fi o vreme deosebit de rece pentru sfa ...