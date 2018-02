Iarna revine in forta! Iata cum va fi vremea in fiecare regiune a tarii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special pe durata noptilor, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatiile vor fi prezente pe tot parcursul intervalului, cu mici intermitente la nivel local, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 19 februarie - 4 martie, publicata luni. In Banat, pana pe 23 februarie, valorile de temperatura vor avea mici variatii de la o zi la alta, astfel incat media temperaturilor maxime va fi de 4 - 6 grade, iar cea a temperaturilor minime va oscila usor in jurul a -1 grad. In intervalul 24 - 27 februarie, procesul de racire va fi important si, ca urmare, media maximelor diurne va ajunge la -3 grade, iar minimele nocturne vor co ...