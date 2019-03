Iarna revine la mijloc de martie. Meteorologii anunta ninsori si lapovita in jumatate de tara

Vremea2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iarna prinde putere la mijlocul lui martie. In sudul Romaniei, vom avea lapovita si ninsoare. Iar de la 20 de grade, vom ajunge la temperaturi apropiate de pragul de inghet. Meteorologii ne spun ca si in Bucuresti se asteapta lapovita in luni noapte. Incepand cu ora 21.00 vremea se va raci in tot sudul si sud-estul tarii. Marti, practic, temperaturile vor scadea la jumatate in aceste zone. De la 20-21 de grade cat au fost luni, vor fi maxime de 11 grade celsius marti. Vezi si: Prognoza meteo! Vremea pana pe 11 aprilie Va ninge destul de abundent in zonele montane, adica in Carpatii Meridionali si in carpatii de Curbura. Se va asterne chiar un nou strat de zapada in aceste zone. De asemenea, vantu ...