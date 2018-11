Iarna se instaleaza treptat! Meteorologii anunta lapovita si ninsori

Ninsoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta ca vremea se raceste la inceputul saptamanii viitoare, iar valorile termice se apropie de cele normale pentru aceasta perioada. Astfel, temperaturile minime vor fi intre -2 si 7 grade, iar cele maxime intre 10 si 13 grade. “In Moldova, Dobrogea si Muntenia va aparea ploaia slaba, iar in cursul noptii de luni va aparea si in Oltenia. Vantul va sufla moderat, maximele termice vor fi intre 7-8 grade pentru Nordul Moldovei pana la 19-20 de grade in Banat. Temperaturile minime vor fi intre -1 si 10 grade. Dimineata, in zonele joase, va fi ceata”, a declarat Dinu Marasoiu, meteorologul de serviciu din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie. “Se raceste in special in ...