Iarna se intoarce! Vremea se schimba radical in weekend! Unde vor cadea ninsori    

Martie este o luna in care vremea este capricioasa. Dupa o perioada cu temperaturi ridicate, soare si vreme frumoasa, lucrurile se schimba. Iarna parte sa nu vrea sa plece definitiv, desi ne apropiem de Florii. Meteorologii anunta ca din weekend, vremea se va strica, iar precipitatiile sub forma de ninsoare isi vor face aparitia. „Se preconizeaza o racire care incepe duminica si care continua si la inceputul saptamanii viitoare. Intr-adevar, inclusiv sambata vor fi temperaturi foarte ridicate. Martie este o luna capricioasa, mai sunt intervale calde, reci. Vor fi si precipitatii sub forma de ninsoare, dar nu mai devreme de duminica, unele care pot fi si in cursul zilei. Pana sambata nu vor fi probleme, iar in partea de ...