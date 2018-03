Iarna si-a reintrat in drepturi si face ravagii! Meteorologii au lansat un avertisment de gradul IV

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au anuntat luni risc mare de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 246 de centimetri. Risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse este si la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Bucegi. La altitudinea mai mica de 1.800 de metri in masivele Fagaras si Bucegi, riscul de avalanse este insemnat, adica de gradul trei pe o scara de la unu la cinci. In urmatoarele 24 de ore este posibil ca stratul de zapada sa mai creasca cu 20 de centimetri, in zona montana. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...