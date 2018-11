Iarna si santajul! Rusia a inceput cu amenintarile privind livrarea de gaze catre Europa

gazprom google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marile companii energetice rusesti pun presiuni pe cumparatorii occidentali de petrol sa utilizeze euro in loc de dolari la plata si sa accepte clauze de daune-interese in eventualitatea in care contractele sunt intrerupte, pe masura ce Moscova incearca sa se protejeze de eventualele noi sanctiuni adoptate de SUA, transmite Reuters preluata de Agerpres. Mai multe surse din industria petroliera au declarat pentru Reuters ca grupurile petroliere occidentale si firmele de trading au avut dispute intense cu al treilea, respectiv al patrulea producator de petrol din Rusia, Gazprom Neft si Surgutneftegaz, cu prilejul negocierilor pentru contractele cu livrare in 2019 care au avut loc in ultimele saptamani. Ac ...