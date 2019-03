Iasi, orasul studentiei tale. Da viata ideilor in laboratoarele Universitatii Tehnice, intre 13-17 aprilie

Iasi orasul studentiei tale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate cele 11 facultati ale Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) au pregatit activitati antrenante, inovatoare si creative prin intermediul carora elevii vor fi introdusi in fascinanta lume a ingineriei si arhitecturii in cadrul proiectului „Iasi, orasul studentiei tale, porti deschise la universitatile iesene”. Astfel, in perioada 21 – 25 aprilie, in cadrul proiectului din care fac parte toate universitatile de stat din Iasi impreuna cu Primaria Muncipiului, TUIASI a pregatit zeci de evenimente pentru elevii curiosi care vor pasi pe holurile facultatilor. In fata cladirii Rectoratului, Corpul T, vor fi amplasate 12 corturi unde vor ...