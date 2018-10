Iasmina Milutinovici, romanca maritata cu Bradford Hill, cel care detine Statuia Libertatii din New York, este insarcinata

Un avion de vânătoare de tipul Su-27 s-a prăbuşit marţi în Ucraina, în zona de centru-vest, în timpul unor exerciţii militare cu forţele americane. Cei doi piloţi au murit, informează agenţia de presă ucraineană Unian. ”Potrivit datelor preliminare, este vorba de un avion de vânătoare Su-27, care participa la manevrele Clear Sky-2018. Soarta piloţilor este […] The post Un avion de vânătoare s-a prăbușit în Ucraina! Piloții au murit appeared first on Cancan.ro.