Iasul a pierdut sansa de a reprezenta Romania la Eurovision 2018 - VIDEO

Romania si-a ales castigatorul Eurovision 2018! The Humans este reprezentantul Romaniei in Lisabona si va participa in semifinala a doua, ce va avea loc, joi, pe 10 mai 2018. Daca Romania este votata de Europa si avem noroc, ne putem califica in finala Eurovision 2018, ce se tine pe 12 mai 2018 in Lisabona, in arena centrala. Castigatorul Eurovision 2018 Romania a decis sa fie reprezentata in Lisabona, cu 3277 de voturi, The Humans. Prezentatorii de anul acesta au fost Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu, alaturi de 2 coprezentatori. Show-ul s-a tinut la Sala Polivalenta din Bucuresti, unde au putut participa pe langa familiile si prietenii concuretilor si fanii acestora. Feli Donose a fost favorita Eurovision 2018 cu piesa &b ...