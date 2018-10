Iasul ar putea avea un nou ministru in Guvernul Romaniei! Ce spune Viorica Dancila despre propunere

Nicolae Hurduc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actualul decan al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu" din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" (TUIASI), prof. univ. dr. Nicolae Hurduc ar putea fi noul ministru al Cercetarii in Guvernul Romaniei. Interpelat de reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI, acesta a aratat ca nu comenteaza acest lucru. In aceste momente, premierul Romaniei, Viorica Dancila, a sustinut o scurta declaratie referitoare la propunerea profesorului universitar dr. Nicolae Hurduc in functia de ministru al Cercetarii. '' Am prezentat partidului propunerea de ministru, in speta, a prof. univ. dr. Nicolae Hurduc, decanul Facultatii de Ing ...