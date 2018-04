Iasul are doi vicepresedinti in Academia Romana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Academia Romana a desemnat vineri, 20 aprilie 2018, prin vot secret, in cadrul Adunarii Generale, patru din cei cinci membri ai Biroului Prezidiului. Astfel, in functia de vicepresedinte au fost alesi: acad. Bogdan C. Simionescu (cu 119 voturi), acad. Victor Spinei (cu 113 voturi), acad. Razvan Theodorescu (cu 103 voturi), acad. Victor Voicu (cu 93 de voturi). Numarul voturilor exprimate a fost de 130. Functia de secretar general a ramas vacanta, urmand a fi organizate alegeri pe data 29 iunie 2018. Conform Statutului, Biroul Prezidiului este organul executiv si conduce activitatea Academiei Romane intre intrunirile Prezidiului. Organul suprem de conducere a Academiei Romane este Adunarea Generala. Sedinta a fost condusa ...