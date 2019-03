Iasul are un nou campion national la MMA

Catalin Mircea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti bune pentru iubitorii de sporturi de contact. Iasul are inca un campion national MMA. Catalin Mircea a cucerit titlul de campion MMA si grappling. Dupa ce a disputat trei meciuri de MMA si trei de grappling, Catalin Mircea a intrat in posesia trofeului. Meciurile s-au disputat in cadrul federatiei de Kempo, categoria de 65 kg, seniori. Antrenori Mihai Constantin, Mircea Ciocan si Sebastian Ciobanu Sala Apolo, din Bucuresti Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto campion national ...