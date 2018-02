Iasul, la un pas de accederea in play-off. CSM Politehnica Iasi - FC Viitorul - live text & video

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CSM Politehnica Iasi este la o singura victorie de reeditarea celei mai bune performante din istoria fotbalului iesean. Un succes in fata Viitorului in aceasta seara, in ultimul meci din sezonul regulat, duce Iasul in play-off si echivaleaza cu egalarea celui mai bun rezultat obtinut de CSMS, in 1966. In plus, un loc in play-off poate deschide echipei iesene perspectiva unei clasari superioare la final de sezon. Elevii lui Flavius Stoican sunt pe val, vin dupa patru victorii consecutive, trei dintre acestea in acest an si au nevoie de un succes, astazi, in Copou, in fata campioanei, pentru a termina in primele sase indiferent de rezultatul meciului dintre Astra si Dinamo. Partida dintre CSM Poli Iaşi şi Viitorul a inceput ...