Iasul NU a avut loc! Eurovision 2018, un esec pentru Romania! Reactia lui Dan Negru

Dan Negru 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasul a pierdut sansa de a reprezenta Romania la Eurovision 2018. Acest lucru s-a intamplat in conditii cel putin suspecte, tinand cont de numarul mare de admiratori ai cuplului artistic Alexia&Matei! Una peste alta, cel mai tanar cuplu din istoria celebrului concurs, au pierdut calificarea in ultimile 3 minute, conducand timp de 55 de minute clasamentul national. In cele din urma, The Humans au reprezentat Romania la cea mai importanta competitie muzicala din Europa, dar nu au reusit nici sa se califice in finala. Cunoscutul prezentator TV, Dan Negru, realizeaza o paralela dintre prestatia Romaniei vs prestatia Republicii Moldova. El pune accent pe ''fitzele'' de care d ...