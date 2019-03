Iasul ocupa locul trei la nivel national! Cati copii s-au inscris, pana acum, la clasa pregatitoare

copii inscrisi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasul ocupa locul trei la nivel national dupa numarul de copiii inscrisi la clasa pregatitoare. Dupa tabelul prezentat de Ministerul Educatiei, pana la acest moment, in judetul Iasi s-au inscris un numar de 2.964. Conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in prima saptamana (4 - 8 martie 2019), din prima etapa (4 - 22 martie 2019) a calendarului de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020, au fost introduse 75.882 de cereri in baza de date. Dintre acestea, 68.252 de cereri (89,9%) vizeaza copii cu varsta de sase ani (impliniti pana la data de 31 august 2019, inclusiv), iar 7.630 de cereri (10,1%), copii cu varsta de sase ani (impliniti in perioada ...