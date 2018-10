Iasul va multumeste din suflet pentru tot, stimate domnule profesor Marin Burlea! Dumnezeu l-a chemat pe medicul copiilor sa ofere consultatii printre ingeri

prof univ dr Marin Burlea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Plange Iasul! • Prof. dr. Marin Burlea, "ingerul" copiilor, a incetat din viata • Nu exista iesean care sa nu fi auzit de prof. dr. Marin Burlea de la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi • Personalitate marcanta a medicinei romanesti, prof. dr. Marin Burlea a lasat un gol imens in urma sa Ieri dimineata, Dumnezeu a decis ca este momentul sa ne despartim de un mare om, un mare medic, prof. univ. dr. Marin Burlea. Cine nu a auzit de medicul pediatru Marin Burlea de la Spitalul pentru copii "Sf. Maria" din Iasi? Era cunoscut in toata tara, dar si in strainatate. Marea majoritate a iesenilor au intrat macar o data in cabinetul dom ...