Iata anuntul facut de Comisia Europeana: ''Regatul Unit va deveni o tara terta''

Comisia Europeana si-a incheiat pregatirile in cazul unui Brexit fara acord ("no deal"), o perspectiva "tot mai verosimila" la 12 aprilie, a anuntat luni CE intr-un comunicat. Comisia face acest anunt la inceputul unei saptamani cruciale pentru premierul britanic Theresa May, dupa stabilirea unui calendar de catre Uniunea Europeana (UE) si Londra, care prevede doua optiuni - o amanare a divortului la 12 aprilie in loc de 29 martie. "Cu toate ca scenariul unui «no deal» nu este de dorit, UE este pregatita", da asigurari Comisia. Ea reitereaza ca, in cazul unui divort fara acord, Regatul Unit "va deveni o tara terta" si nu va exista o perioada de tranzit ...