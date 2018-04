Iata bautura care ne ajuta sa nu ne ingrasam Secretul unei mese de Paste fara niciun kilogram in plus google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru a impiedica depunerea grasimilor, bea un pahar cu vin rosu in timpul mesei, ne indeamna nutritionistii. Desi aceasta recomandare pare neobisnuita, mai ales venind din partea celora care ne spun cu fiecare prilej ca alcoolul este contraindicat daca vrei sa slabim sau sa ne mentinem, explicatia este extrem de simpla. Un compus din vinul rosu de tip Merlot face ca grasimile din mancare sa fie asimilate mai greu de organism, spun specialistii americani citati de dailymail.co.uk. Ce contine vinul rosu Substanta din compozitia vinului rosu se numeste piceatannol si a fost descoperita de cercetatorii de la Universi ...