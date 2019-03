Iata ''cancerul'' Moldovei! Compania E.ON ''stoarce'' iesenii de bani, dar ofera curent electric cu portia

e ON google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mii de ieseni se plang, in aceste momente datorita lipsei de energie cu care se confrunta. Concret, astazi, in zona Bucium curentul electric este dat, de catrei cei de la E.ON, cu portia. Curentul electric se intrerupe odata la cinci minute, iar cand iesenii suna la E.ON sunt plimbati cu vorba, timpii de asteptare poti fi chiar de 20 de minute, iar concluzia apelului este una simpla: O sa remediem noi situatia. E.ON = ZERO infrastructura, profit maxim Celebra companie a cumparat cu o suma absolut modica, fosta Electrica Moldova. Anii au trecut, compania de energie a scumpit facurile, iesenii si-au achizitionat echipamente electrice mult mai performante, iar infrastructura energetica a ramas la fel. In acest fe ...