Iata cand vor ajunge primele autocare cu pelerini la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva

Primele autocare cu pelerini vor ajunge la noapte in Iasi. Zeci de autocare cu pelerini care vin din Voluntari vor intra in municipiul Iasi dupa ora 3.30, urmand a sosi direct la Catedrala Mitropolitana. In total, din Voluntari, vor ajunge circa 130 de autocare pline de pelerini. Citeste si: Mesajul politistilor pentru pelerinii care vin la Iasi cu trenul. Recomandari pentru a nu deveni tintele hotilor Pe de alta parte, racla cu moastele Cuvioasei Parascheva va fi scoasa maine dimineata, in jurul orei 6.30. In acest sens, pregatirile sunt in toi pentru ca evenimentul sa se poata desfasura in cele mai bune conditii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de .