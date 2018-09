Iata care este cea mai mare comoara descoperita pe teritoriul Romaniei

comoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Era in jurul anului 1550 cand, mai multi pescari au descoperit in albia raului Strei peste 400.000 de piese de aur. Acestia se deplasau cu barcile pe raul cu pricina si au observat niste obiecte stralucind in lumina soarelui, printre pietre. In scurt timp au realizat ca in apa erau monede de aur. Iti ia doar cinci minute sa citesti aceasta pilda, dar o vei tine minte toata viata! Pilda celor trei copaci Conform istoricilor, peste 400.000 de monede si o cantitate mare de sloiuri (piese) din aur au fost scoase la suprafata din albia raului Strei, in apropiere de Deva. Se pare ca inundatiile au favorizat gasirea lui. Tezaurul de origine daca a fost scos la lumina de ploile abundente. Acestea au provocat inundat ...