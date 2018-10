Iata care este singurul loc din Romania in care femeile nu pot intra! Traditii si superstitii

manastire 820x500 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avatonul este legea care opreste intrarea femeilor pe Sfantul Munte Athos, din Grecia. De altfel, termenul de „avaton” vine chiar din limba lui Platon si inseamna „neumblat”. Exista si in Romania un loc in care accesul femeilor este strict interzis. Este vorba despre Manastirea Frasinei, situata in judetul Valcea, in localitatea Muereasca. La intrarea in lacasul sfant sta scris: „(…) In tinda este pictura de la 1848.In anul 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, apreciind pe ctitorul cel nou de la Frasinei, Episcopul Sf. Calinic, excepteaza de la expropiere M-rea Frasinei. In decursul vremurilor, Minastirea Frasinei a prosperat cu alte cladiri si anexe, asa cum se ...