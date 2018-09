Iata care sunt beneficiile arderii unei frunze de dafin in casa ta. Nici nu stiai ca sunt atat de eficiente!

ardedafin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretul unei mancari gustoase: frunzele de dafin. Aceasta planta cu un miros si un gust desavarsit nu are menirea sa dea doar gust mancarii, ci te poate ajuta chiar pe tine. Frunzele de dafin au proprietati detoxifiante si incetinesc procesul de imbatranire. Mai mult, ajuta la tratarea infectiilor, a bolilor respiratorii, dar si a problemelor cu inima. Cei care se confrunta cu stari de anxietate si oboseala pot arde o frunza de dafin, vaporii obtinuti prin ardere vor da o stare de calm si relaxare. Nu te adoarme, dar alunga oboseala si iti da o stare de bine. Este aromaterapie! Inhalatiile cu dafin pot ajuta in problemele respiratorii, iar un masaj cu ulei de dafin in zona pieptului poate ajuta pe cei are s ...