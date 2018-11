Iata care sunt cele mai eficiente laxative naturale. Cu ajutorul lor scapi si de constipatie, dar si de kilogramele in plus

Semintele de in au un continut important de fibre esentiale pentru digestie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atunci cand te confrunti cu constipatia sau vrei sa pierzi in greutate, trebuie neaparat sa incluzi in dieta alimentele cu efect laxativ. Mare atentie, insa! Nu trebuie sa exagerezi cu cantitatea consumata. Putem preveni sau remedia constipatia reducand pe cat posibil cantitatea de alimente sarace in fibre si introducand in alimentatie cateva fructe si legume cheie care actioneaza ca laxative naturale: Bananele - Sunt foarte bogate in fibre, contin mult potasiu si contin un compus natural care ajuta la refacerea florei de bacterii "bune" din intestin. Merele - Contin pectina, care stimuleaza miscarea intestinelor, fiind foarte boga ...