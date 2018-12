Iata cat de penibil poate fi Kelemen Hunor: ''Sa nu va fie frica, frati romani, ca nimeni nu vrea...''

Kelemen Hunor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, asteapta sustinerea tuturor fortelor politice din Parlament pentru proiectul de lege care se refera la preluarea in legislatie a unor puncte din Rezolutia de la Alba Iulia, spunand „Sa nu va fie frica, frati romani, ca nimeni nu vrea sa fure Ardealul”. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca daca Rezolutia de la Alba Iulia poate fi considerata baza Unirii, atunci si punctele din cuprinsul documentului trebuie luate in serios. „Noi am asteptat in 2018, dar de fapt de cativa ani, din partea majoritatii, a politicienilor romani sa existe o initiativa, un gest simbolic la 100 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Romania, prin care pu ...