Iata cati pasageri au trecut prin Aeroportul Iasi in luna ianuarie

Aeroportul Iasi Directorul General al Aeroportului Iasi, Monica Nichitus, transmite ca "Prima luna din acest an a adus la Aeroportul Iasi un numar total de 83.323 de pasageri, cu 8,27 % mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut (76.955). Dintre acestia, 45.532 au fost imbarcati si 37.791 au fost inregistrati ca debarcati. Cresterea este buna, in conditiile in care primele doua luni din an sunt, in general, mai slabe pentru traficul aerian civil. O evolutie se inregistreaza si in ceea ce priveste numarul de miscari ale aeronavelor pe Aeroportul Iasi, respectiv 904 in luna precedenta, avansul fiind de aproximativ 5 procente comparativ cu intervalul similar din 2017. De asemenea, mentionam ca pana la fin ...