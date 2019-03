Iata ce a discutat prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, cu secretarul pentru Comert din SUA

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un comunicat de presa, Guvernul transmite ca prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu secretarul pentru Comert, Wilbur Ross, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii. Viorica Dancila a subliniat importanta consolidarii cooperarii economice dintre Romania si Statele Unite ale Americii, ca parte a Parteneriatului Strategic dintre cele doua tari. De asemenea, seful Executivului roman a prezentat masurile luate de Guvernul Romaniei pentru asigurarea unui mediu de afaceri atractiv, prin creseterea bugetului destinat invetitiilor in domenii prioritate, precum si prin simplificarea legislatiei privind parteneriatul public privat si cea referitoar ...