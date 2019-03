Iata ce a discutat Viorica Dancila cu reprezentantii companiilor americane - VIDEO

premier reprezentanti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-ministrul Viorica Dancila a participat sambata la un pranz de lucru impreuna cu reprezentanti ai companiilor americane care au investitii in Romania, in cadrul vizitei pe care o face in Washington, printre participanti numarandu-se membri din conducerea Amgen, Motorola Solutions, ExxonMobil, Oshkosh Defense, Parsons, Merck (MSD Pharma), UiPath, Textron/Bell si AMRO. Reprezentantii companiilor americane s-au declarat interesati de o vizita in Romania in luna iunie. "Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat sambata, 23 martie, la un pranz de lucru impreuna cu reprezentanti ai companiilor americane care au investitii in Romania, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Wash ...