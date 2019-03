Iata ce antrenor spune adio fotbalului romanesc: ''Nu vreau sa mai fiu stresat''- FOTO

fotbal 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tehnicianul Victor Piturca, care nu a mai condus nicio echipa din iulie 2016, cand a intrerupt colaborarea cu gruparea saudita Al Ittihad Jeddah, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca in proportie de 99% nu va mai antrena niciodata in Liga I. "Imi este dor de antrenorat, normal. Dar in Liga I in proportie de 99% nu ma mai intorc ca antrenor. Fiindca am avut o viata tumultuoasa si in fotbalul romanesc nu mai are rost sa ma intorc pentru ca nu exista profesionalism din punctul meu de vedere. Si nu vreau sa mai fiu stresat, sa mai am suparari. Daca va fi o echipa mare, o echipa cu pretentii din Golf (n.r. - tarile arabe din Golful Persic), pentru ca eu tot acolo m-as intoarce, atunci as accepta. ...