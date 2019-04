Iata ce au decis judecatorii in legatura cu Matteo Politi

Doctor Mathiew google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Matteo Politi, medicul fals arestat preventiv in acest moment afla astazi daca va fi eliberat. Falsul medic Matteo Politi ajunge in fata magistratlor de la judecatoria Sectorului 1. Judecatorii vor discuta despre prelungirea masurii preventive in cazul sau. Politi va afla astazi daca mai ramane in spetele gratiilor inca 30 de zile sau nu. De mai bine de doua luni el este incarcerat. Acest dar este departe de a se fi terminat si asta pentru ca recent, oamenii legii au facut perchezitii la DSP, iar doua dintre angajate au ajung si ere in arest preventiv. O clinica privata a fost inchisa, iar alte 3 suspendate, dupa scandalul chirurgului fals Matteo Politti, falsul medic care a provocat un urias scandal ...