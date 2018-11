Iata ce complexe au femeile in funcție de zodie!

Rar declara o femeie ca este multumita 100% de corpul si de abilitatile ei din diverse domenii. Influenta astrelor joaca un rol important si atunci cand vine vorba despre complexele de inferioritate. Berbec Poate ca pare greu de crezut ca o femeie nascuta in aceasta zodie are vreun complex, dar nici nativele nu sunt complet […] Articolul Iată ce complexe au femeile în funcție de zodie! apare prima dată în AM Press.