Iata ce face Klaus Iohannis chiar in timpul sedintei solemne din Parlament! Tara lucrului prost facut

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele ALDE, Marian Cucsa, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, ca toata lumea se astepta ca presedintele Klaus Iohannnis sa faca "tot ceea ce tine de el" pentru a impiedica buna guvernare, referindu-se la decizia lui Iohannis de a amana revocarea si numirea noilor ministrii. "E un lucru la care se astepta toata lumea sa faca tot ceea ce tine de el sa impiedice buna guvernare. Poate nu face propunerile si pentru ca este plecat din tara. Dumnealui pleaca sa sarbatoreasca Marea Unire in Franta. Cand avem ceremonia festiva in Parlament, pe 28 noiembrie, domnul Iohannis este plecat in Franta. Asa stie domnul Iohannis sa respecte poporului, pentru ca pana la urma Parlamentul e forul rep ...